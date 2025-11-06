Otorgan US$10 millones a maestra baleada por alumno de seis años

Un jurado de Virginia concluyó que el subdirector de la escuela donde una maestra recibió un disparo cometió negligencia e ignoró las señales de alerta en Estados Unidos.

El jurado falló a favor de Abigail Zwerner y le concedió una indemnización de 10 millones de dólares por las lesiones que sufrió el pasado 6 de enero en 2023.

Esto sucedió cuando la docente estaba sentada en una mesa de lectura en su aula de primer grado, cuando el alumno regresó de una suspensión por golpear el teléfono de Zwerner dos días antes.

La víctima pasó casi dos semanas en el hospital, requirió seis cirugías y no tiene el uso completo de su mano izquierda. Una bala rozó su corazón y permanece en su pecho.

El jurado emitió su decisión contra Ebony Parker, una exsubdirectora de la Escuela Primaria Richneck, quien tenía el deber de proteger a la comunidad estudiantil luego de ser informados sobre el arma.

Parker enfrenta un juicio penal separado este mes por ocho cargos de negligencia infantil grave. Cada uno de los cargos es castigable con hasta cinco años de prisión en caso de condena.

La madre del estudiante fue sentenciada a casi cuatro años de prisión por negligencia infantil grave y cargos federales de armas. Su hijo le dijo a las autoridades que obtuvo la pistola de su madre subiendo a un cajón para alcanzar la parte superior de una cómoda, donde el arma estaba en el bolso de su madre.

