Pájaro provoca incendio en turbina de avión en Ohio

Un pájaro chocó con la turbina de un avión en Ohio luego de su despegue, pero la aeronave regresó sin incidente y no hubo heridos, informaron autoridades.



El vuelo 1958 de American Airlines partió del Aeropuerto Internacional John Glenn en Columbus a eso de las 7:45 a.m. con destino a Phoenix. El incendio fue detectado poco después y el Boeing 737 regresó al aeropuerto, donde los bomberos rápidamente apagaron el fuego.



No quedaba claro cuántos pasajeros o tripulantes había en el avión. La aerolínea reportó que el avión fue sacado de servicio para mantenimiento y que trataba de ubicar a los pasajeros en otros vuelos.

Las autoridades del aeropuerto indicaron que la instalación estaba operando normalmente y que el incendio solo causó unas pocas demoras.

La Administración Federal de Aviación está investigando.

American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O