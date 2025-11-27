Papa León XIV llega a Turquía con mensaje de paz mundial

El papa León XIV arribó este jueves a Turquía en lo que marca su primer viaje al extranjero, una visita cargada de simbolismo histórico y diplomático.

Retoma así los planes iniciados por el papa Francisco para conmemorar un aniversario clave del cristianismo, al tiempo que busca enviar un mensaje de paz en una región marcada por la guerra en Ucrania y la violencia en Oriente Medio.

Recibido con honores militares en el aeropuerto de Esenboga, en Ankara, el pontífice fue saludado por funcionarios turcos encabezados por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, así como por líderes de la Iglesia local.

Reuniones de alto nivel con Erdogan y líderes religiosos

Durante la jornada, León XIV tiene prevista una reunión con el presidente Recep Tayyip Erdogan y posteriormente ofrecerá un discurso ante el cuerpo diplomático.

Por la noche viajará a Estambul, donde permanecerá tres días en encuentros ecuménicos e interreligiosos antes de continuar su gira hacia Líbano.

A bordo del avión papal, el pontífice destacó la importancia espiritual y política de la visita:

“Esperamos anunciar cuán importante es la paz en el mundo y cómo todos los hombres y mujeres pueden ser verdaderamente hermanos y hermanas, pese a las diferencias”.

Turquía, actor clave en medio de conflictos globales

El viaje ocurre mientras Turquía se posiciona como mediador en las negociaciones por los conflictos en Ucrania y Gaza. Ankara ha facilitado rondas de diálogo y se ha ofrecido a integrar una fuerza de estabilización en Gaza, iniciativas que León podría respaldar durante su discurso oficial.

A pesar de su protagonismo regional, la visita del pontífice ha pasado casi inadvertida entre la población turca, más preocupada por la crisis económica que por temas internacionales.

Mientras algunos turcos ven la visita como un gesto espiritual positivo, otros la interpretan como un movimiento geopolítico.

“Si el papa está de visita, eso significa que Estados Unidos quiere algo de Turquía”, opinó Metin Erdem, comerciante en Estambul, en referencia al origen estadounidense del pontífice.

Conmemoración del 1,700 aniversario del Concilio de Nicea

El eje principal del viaje es rendir homenaje al Concilio de Nicea, celebrado en 325 d.C. León y el patriarca ecuménico Bartolomé rezarán en Iznik, lugar histórico del encuentro, donde también firmarán una declaración conjunta en favor de la unidad cristiana.

El gesto busca acercar a las Iglesias católica y ortodoxa, separadas desde el Gran Cisma de 1054.

Diálogo interreligioso con el Islam

En Estambul, León visitará la icónica mezquita Azul para participar en actividades interreligiosas. El imán Asgın Tunca afirmó que la llegada del papa ayudará a combatir prejuicios y fortalecer la convivencia:

“Queremos mostrar la belleza de nuestra religión a través de la hospitalidad”.

Si bien Turquía ha implementado reformas para mejorar los derechos de minorías religiosas, la Iglesia católica aún carece de reconocimiento legal, lo que complica sus actividades. Aun así, líderes locales confían en que el peso internacional del Vaticano pueda impulsar avances.

Comentarios