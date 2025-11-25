Cerrar X
Internacional

Papamóvil convertido en clínica espera permiso para entrar a Gaza

El papamóvil utilizado por el papa Francisco durante su visita a Belén en 2014 llegó este martes a la ciudad cisjordana destinada a brindar atención en Gaza

  • 25
  • Noviembre
    2025

El papamóvil utilizado por el fallecido papa Francisco durante su visita a Belén en 2014 llegó este martes a la ciudad cisjordana convertido en una clínica móvil pediátrica destinada a brindar atención en Gaza.

Sin embargo, el vehículo aún no cuenta con la autorización de Israel para acceder a la Franja.

La transformación del automóvil papal en una unidad médica fue “uno de los últimos deseos” de Francisco, informó el Vaticano tras su muerte el 21 de abril.

Durante su presentación en Belén, el cardenal Anders Arborelius bendijo el vehículo y afirmó que el pontífice “recibiría esta noticia con una gran sonrisa”, especialmente por su compromiso con el bienestar de los niños.

El llamado “Vehículo de la esperanza” fue adaptado para operar en zonas de guerra y ofrecer exclusivamente atención pediátrica. Cáritas, encargada del proyecto, informó que la unidad está equipada con pruebas rápidas, kits de sutura, jeringuillas, oxígeno, vacunas y una pequeña nevera para medicamentos.

Podrá albergar a cuatro trabajadores sanitarios simultáneamente.

El vehículo, un Mitsubishi sin accesorios visibles y pintado de blanco austero, porta en sus laterales las leyendas “clínica móvil” y “Ponemos al amor en acción”, junto a los logos de Cáritas, el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Autoridad Palestina, que facilitó su llegada a Cisjordania.
Negociaciones con Israel continúan

Cáritas negocia con Israel el ingreso del vehículo para que se sume a las diez clínicas móviles con las que ya cuenta la organización en Gaza, muchas de ellas dañadas tras dos años de guerra.

La intención es coordinar su despliegue para atender las zonas de mayor necesidad.

Durante la presentación, realizada en un espacio cercano a la Basílica de la Natividad, se impidió el ingreso al interior del vehículo por motivos de seguridad. Una niña gazatí entregó una ofrenda floral al cardenal como gesto simbólico.

El doctor Ramzi Khoury, presidente del Fondo Nacional Palestino, calificó la llegada del papamóvil como un “camino hacia la paz” y un puente de entendimiento entre comunidades cristianas y musulmanas.

Según las autoridades gazatíes, más de 69,000 personas, incluidos más de 20,000 niños, han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí hace más de dos años, pese al actual alto el fuego en el que continúan registrándose víctimas.


