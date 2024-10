Pide Unión Europea evitar escalada tras ataques de Israel a Irán

La Unión Europea (UE) ha solicitado moderación a Israel luego de los ataques a instalaciones militares en Irán, instando a ambas naciones a evitar una escalada del conflicto.

Nabila Massrali, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, pidió "máxima moderación" y reafirmó el compromiso de la UE en trabajar para reducir las tensiones y contribuir a la desescalada en la región.

Este ataque de represalia de Israel tuvo lugar a primeras horas de este sábado y fue confirmado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Israel’s retaliatory attack against Iran, occurred amid severe & growing regional tensions.

🇪🇺 call on all parties to exercise utmost restraint to avoid an escalation.



We remain fully committed to lowering tensions and contributing to de-escalation.

