Cerrar X
EH_UNA_FOTO_9_791c4110ef
Internacional

Pionyang advierte 'Tácticas desfavorables' por maniobras de Seúl

La hermana de Kim Jong-un advirtió que los ejercicios militares de EE.UU. y Corea del Sur traerán 'consecuencias desfavorables' en la península

  • 13
  • Septiembre
    2025

La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un advirtió este domingo que los ejercicios militares conjuntos que Corea del Sur y Estados Unidos iniciarán este lunes traerán "consecuencias desfavorables", en una nueva muestra de tensión en la península.

Kim Yo-jong, subdirectora del Departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores y hermana del líder, calificó de "temerario alarde de fuerza" las maniobras previstas y acusó a los aliados de mantener una postura confrontacional, según recogió la agencia estatal norcoreana KCNA.

Corea del Sur y Estados Unidos celebrarán del lunes al viernes el ejercicio de mesa "Iron Mace" en la base estadounidense de Camp Humphreys, al sur de la capital surcoreana, centrado en coordinar el uso de las capacidades nucleares de EE.UU. con las armas convencionales surcoreanas para disuadir posibles amenazas de Pionyang.

La hermana del líder norcoreano reiteró su rechazo al plan de disuasión nuclear bilateral y alertó de que "el alarde de fuerza de EE.UU., Japón y Corea del Sur en el lugar equivocado traerá consecuencias indeseables".

Se trata de la tercera edición de "Iron Mace" desde su lanzamiento en 2023; sin embargo, será la primera vez que se celebren bajo los gobiernos del surcoreano Lee Jae-myung en Corea del Sur y de Donald Trump en EE.UU., quienes han mostrado disposición a reanudar el diálogo con Pyongyang.

De forma paralela, Corea del Sur, EE.UU. y Japón llevarán a cabo esta semana el ejercicio "Freedom Edge" en aguas internacionales al sureste de la isla surecoreana de Jeju.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_4f74830774
Fortalece Corea del Norte su poderío nuclear ante tensiones
protesta_corea_del_norte_por_submarino_de_eua_en_corea_del_sur_ba22f3a4e3
Protesta Corea del Norte por submarino de EUA en Corea del Sur
eua_y_surcorea_inician_ejercicios_militares_pyongyang_protesta_a594dbef6b
EUA y Surcorea inician ejercicios militares; Pyongyang protesta
publicidad

Últimas Noticias

wrg_5b92129f69
Van 16 muertos tras accidente vehicular en Yucatán
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T153902_794_c041bf0bd8
Liam Gallagher lamenta la muerte de Ricky Hatton
srwj_173184dc8e
Dan prisión preventiva en Paraguay a Hernán Bermúdez
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
salud_abuelita_cdmx_d702a368f9
Alicia Matías no murió, está grave: rectifica Salud CDMX
publicidad
×