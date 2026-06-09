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Internacional

Prada diseñará ropa para astronautas de Artemis de la NASA

Prada colaboró con Axiom Space en una prenda para astronautas de Artemis que incorpora un sistema de refrigeración para caminatas espaciales

  • 09
  • Junio
    2026

Los astronautas del programa Artemis de la NASA utilizarán prendas desarrolladas por la firma italiana Prada como parte de una colaboración con la compañía espacial Axiom Space para futuras misiones lunares.

La prenda fue creada para ser utilizada debajo de los trajes espaciales y está diseñada para brindar soporte durante caminatas espaciales de hasta ocho horas.

De acuerdo con Prada, el desarrollo incorpora técnicas avanzadas de tejido, materiales de última generación y procesos de modelado 3D que permitieron crear una pieza especializada para las exigencias de las misiones espaciales.

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Entre sus principales características destaca un sistema de refrigeración líquida que hace circular agua fría a través de una red de tubos con el objetivo de regular la temperatura corporal de los astronautas durante sus actividades fuera de la nave.

La prenda también incorpora en ambas mangas la tradicional franja roja que identifica las líneas deportivas de la marca italiana.

Artemis III será la primera misión en utilizarla

Los primeros astronautas que probarán esta tecnología serán los integrantes de la misión Artemis III, programada para 2027.

La misión tendrá como objetivo orbitar la Tierra y poner a prueba los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin, como parte de los preparativos para Artemis IV.

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Esta última misión, prevista para 2028, marcará el regreso del ser humano a la superficie lunar después de más de medio siglo.

La colaboración no representa la primera incursión de Prada en proyectos espaciales.

En 2024, la firma presentó un traje espacial que se espera sea utilizado durante el alunizaje de Artemis IV.

Además, el presidente de Axiom Space, Jonathan Cirtain, adelantó que los astronautas que participen próximamente en misiones hacia la Estación Espacial Internacional también utilizarán esta prenda de refrigeración para evaluar su comodidad y rendimiento antes de futuras misiones lunares.


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