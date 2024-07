Primeras fotos de Thomas Crooks, joven que disparó a Trump

El expresidente Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato perpetrado por Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años originario de Bethel Park, este sábado, durante un mitin en Pensilvania. Crooks fue fotografiado por primera vez tras el ataque, revelando nuevos detalles sobre el incidente que ha conmocionado a la nación.

Crooks se encontraba en el techo de una planta de fabricación, a más de 118 metros del mitin que se celebraba en los terrenos del Butler Farm Show. Desde esa posición, disparó contra Trump, rozándole la oreja y matando a un asistente al evento. El joven portaba un rifle de asalto semiautomático tipo AR-15 y vestía una camiseta del popular canal de YouTube "Demolition Ranch".

Los francotiradores del Servicio Secreto respondieron de inmediato, eliminando a Crooks en el acto. Imágenes impactantes compartidas en línea muestran a un agente del Servicio Secreto junto al cuerpo del atacante, quien yacía en el suelo con manchas de sangre en el rostro y su largo cabello castaño visible.

Un perfil solitario

Según un excompañero de clase, Crooks no destacaba como una persona extraña y era visto como un probable republicano.

"Era más bien un solitario. Probablemente, tenía un grupo de amigos, pero no muchos", comentó el excompañero, añadiendo que Crooks no figuraba en el anuario de 2022, posiblemente debido a que no regresó a la escuela después de la pandemia de Covid-19.

Crooks creció en Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, y estaba registrado como votante republicano. A pesar de esto, realizó una donación de 15 dólares al comité de acción política liberal ActBlue el día de la toma de posesión del presidente Biden en enero de 2021, cuando Crooks tenía 17 años. Al cumplir 18, en septiembre de ese mismo año, se registró como votante republicano.

El joven era parte de la clase de 2022 de Bethel Park High School y recibió un premio de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias de 500 dólares durante su año de graduación. Hasta el momento, se desconocen las razones que lo llevaron a disparar contra Trump.

Investigación en curso

El FBI ha confirmado oficialmente la identidad de Crooks como el "sujeto involucrado" en el ataque. Las calles alrededor de su casa fueron bloqueadas por la policía el domingo, mientras que un vecino informó haber visto un coche de la patrulla antibombas del condado de Allegheny preparado para entrar en la casa a primeras horas de la mañana.

Dan Maloney, un vecino de 30 años, comentó que descubrió la identidad de Crooks al buscar información en línea y se acercó al escuadrón antibombas para obtener más detalles.

"Es una tragedia. Una persona murió y otra está en el hospital. Atacó a un expresidente y probablemente al próximo presidente", concluyó Maloney

La investigación sigue su curso para esclarecer las motivaciones de Crooks y determinar si actuó solo o con la ayuda de cómplices.

