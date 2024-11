Putin firma decreto que le permitiría usar armas nucleares

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto este martes que amplía las posibilidades de uso de armas nucleares contra un estado no nuclear que reciba el respaldo de potencias atómicas.

Esta decisión surge después de que Ucrania lanzara misiles ATACMS, de fabricación estadounidense, contra territorio ruso, con la autorización de Estados Unidos, Francia y Reino Unido para que Ucrania utilizara armamento de largo alcance.

Según el decreto, Putin tiene la facultad exclusiva de autorizar el uso de armas nucleares en caso de que Rusia sea atacada, y establece que cualquier agresión contra Rusia por parte de un país perteneciente a un bloque militar será considerada como una agresión colectiva.

La medida refuerza la doctrina de disuasión nuclear, cuyo objetivo es garantizar que los posibles adversarios comprendan la inevitabilidad de represalias en caso de agresión contra Rusia o sus aliados.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, explicó que la nueva doctrina nuclear aprobada implica que los misiles de la OTAN lanzados contra territorio ruso podrían ser considerados un ataque del bloque entero.

Señaló que Rusia podría tomar represalias con armas de destrucción masiva contra Ucrania y las principales instalaciones de la OTAN, dondequiera que estén ubicadas, lo que “significaría una Tercera Guerra Mundial”.

