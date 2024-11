¿Qué es el movimiento 4B y por qué es tendencia?

En los últimos días, tras el avance de Donald Trump en la carrera presidencial de Estados Unidos, ha emergido un creciente interés por el movimiento 4B, un fenómeno originado en Corea del Sur que ha capturado la atención de mujeres en todo el mundo.

El movimiento 4B comenzó a gestarse en Corea del Sur alrededor de 2017 y se consolidó en 2019, cuando las feministas jóvenes comenzaron a expresar su rechazo explícito a cuatro aspectos de la vida tradicionalmente impuestos a las mujeres: el matrimonio, la maternidad, el romance y las relaciones sexuales.

El término "4B" proviene del coreano, donde las palabras para estos cuatro principios comienzan con el sufijo "bi", que significa "no". Así, el 4B hace referencia a "bihon" (no al matrimonio), "bichulsan" (no al parto), "biyeonae" (no al romance) y "bisekseu" (no a las relaciones sexuales).

La principal crítica del movimiento se dirige a las políticas pronatalistas del gobierno surcoreano y al contexto que limita las oportunidades económicas y sociales de las mujeres, particularmente de las jóvenes solteras.

Las mujeres que adhieren al 4B cuestionan cómo la sociedad les exige aceptar una vida de sacrificios, que las coloca en una situación de vulnerabilidad económica y emocional.

A pesar de su naturaleza descentralizada y anónima, el movimiento ha tenido impacto en Corea del Sur.

Este fenómeno ha cruzado fronteras y ha comenzado a resonar en otros países, como Estados Unidos, donde el reciente ascenso de Trump ha provocado que muchas mujeres se sientan impulsadas a adoptar las mismas ideas, ya que aseguran que las elecciones presidenciales de 2024 se basaron en los derechos reproductivos: las campañas del presidente electo y la vicepresidenta Kamala Harris ofrecieron dos visiones muy diferentes sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos.

