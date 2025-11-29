¿Qué significa la dimisión de 'la mano derecha' del Zelensky?

La renuncia de Andríi Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania y una de las figuras más influyentes del círculo cercano de Volodímir Zelensky, ha detonado un fuerte remezón político en Kiev.

De acuerdo con Politico, la salida de quien era considerado el “copresidente” de facto y principal arquitecto del poder presidencial representa un golpe significativo para la estabilidad interna del gobierno ucraniano, especialmente en un país que continúa inmerso en una guerra de gran escala contra Rusia desde febrero de 2022.

Russia is eager for Ukraine to make mistakes. We won’t make any. Our work goes on. Our struggle goes on. We have no right to fall short, no right to retreat or turn on one another. If we lose our unity, we risk losing everything – ourselves, Ukraine, and our future. We must stand… pic.twitter.com/EQ3Pu7R9Q5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2025

Un movimiento forzado por un nuevo escándalo de corrupción

La dimisión ocurre en medio de una investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), un organismo respaldado por Occidente, que reveló presuntas irregularidades que habrían alcanzado incluso los niveles más altos del gobierno.

Según el análisis de Politico, la salida de Yermak podría intensificar la presión de la oposición para exigir un gobierno de unidad nacional y aumentar el escrutinio sobre la conducción política de Zelensky.

Para la ex portavoz presidencial Yulia Mendel, la caída de Yermak fue menos una estrategia y más una respuesta de emergencia ante una presión insostenible.

Mendel afirmó en redes sociales que “la corrupción se ha convertido en la columna vertebral de la economía de guerra de Ucrania”, en un contexto donde el país depende de ayuda internacional mientras intenta sostener el esfuerzo militar y reconstruir sus instituciones.

Señales de debilitamiento del poder presidencial

Medios locales como Strana interpretan la decisión como el inicio de una pérdida de control por parte de Zelensky sobre la estructura vertical del poder. Subrayan que el presidente tomó la decisión de remover a Yermak solo después de que la NABU inició la investigación, dejando entrever que el mandatario ya no actúa como la autoridad central incuestionable del país.

Este episodio, afirman analistas ucranianos, envía un mensaje contundente a la clase política: Zelensky ya no puede garantizar protección ni siquiera a sus aliados más cercanos, una percepción que podría reconfigurar equilibrios internos en pleno conflicto bélico.

Un país en guerra y bajo presión internacional

La crisis política ocurre mientras Ucrania continúa enfrentando la invasión rusa, que lleva casi tres años sin un horizonte claro de resolución.

La capacidad del gobierno de Zelensky para mantener cohesión interna es crucial, pues del orden político dependen tanto la eficacia militar como la continuidad del apoyo financiero y armamentístico de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados.

En este escenario, el escándalo en torno a Yermak no solo representa un problema interno, sino también un punto sensible para la comunidad internacional, que ha exigido reformas profundas y resultados concretos en la lucha contra la corrupción como condición para mantener la asistencia a Ucrania.

