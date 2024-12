Rechazan petición de Trump para desestimar sentencia condenatoria

Un juez rechazó este lunes la solicitud del presidente electo Donald Trump para que su declaración de culpabilidad por acusaciones de que pagó para desechar noticias desfavorables sea desestimada luego del reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial. Sin embargo, el futuro general del caso sigue siendo incierto.

La decisión del juez Juan M. Merchan de Manhattan elimina una posible salida del caso antes de que Trump vuelva a ser presidente el próximo mes, pero sus abogados han presentado otros argumentos para que la condena sea desestimada.

Los fiscales han dicho que debería haber alguna consideración por el hecho de que va a volver a ejercer la presidencia del país, pero insisten en que la declaración de culpabilidad debe mantenerse.

Un jurado declaró culpable a Trump en mayo de 34 cargos de falsificación de registros empresariales relacionados con un pago de 130,000 dólares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. Trump niega haber cometido delitos.

Las acusaciones involucraban un plan para ocultar un pago con el que se pretendía comprar el silencio de Daniels durante los últimos días de la campaña presidencial de Trump en 2016, con el fin de que no hablara sobre sus alegatos de que habían sostenido relaciones sexuales años antes, algo que él niega.

Un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por actos oficiales —cosas que hicieron mientras dirigían el país—, y que los fiscales no pueden citar esas acciones para reforzar un caso centrado en conductas puramente personales y no oficiales.

En la decisión del lunes, Merchan rechazó la mayor parte de las afirmaciones de Trump de que algunas de las pruebas que presentaron los fiscales estaban relacionadas con actos oficiales, y por lo tanto estaban sujetas a la protección de inmunidad.

El juez dijo que, incluso si encontraba que algunas pruebas estaban relacionadas con conductas oficiales, aún así consideraría que la decisión de los fiscales de usar “estos actos como evidencia de los actos decididamente personales de falsificar registros empresariales no representa un peligro de intrusión en la autoridad y función de la Rama Ejecutiva”.

Los abogados de Trump citaron el fallo para argumentar que el jurado del caso sobre el dinero para silenciar recibió algunas pruebas inapropiadas, tales como el formulario presidencial de divulgación financiera de Trump, testimonios de algunos ayudantes de la Casa Blanca y publicaciones en redes sociales hechas mientras estaba en el cargo.

Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era sólo “una fracción” de su caso.

Trump asumirá la presidencia el 20 de enero.

El director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, dijo el lunes que la decisión de Merchan es una “violación directa de la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad y otra jurisprudencia de larga data”.

“Este caso ilegal nunca debería haberse presentado, y la Constitución exige que sea desestimado de inmediato”, declaró Cheung en un comunicado.

