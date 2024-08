Reforma judicial: Muestra NYT en portada protesta y pausa con EUA

Este miércoles, la portada del periódico The New York Times incluye las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, así como la pausa que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con las embajadas de Estados Unidos (Ken Salazar) y Canadá (Graeme C. Clark), por las declaraciones contra la reforma judicial.

La publicación, escrita por Simón Romero y Emiliano Rodríguez Mega, se titula "México, molesto por el enviado de Estados Unidos, suspende relaciones" (Mexico, irked by U.S envoy, halts relations).

Los periodistas señalan que la tensión en México ha aumentado durante meses, por la reforma al Poder Judicial, al igual que en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

"Durante meses, las tensiones han ido aumentando en México por los amplios planes del presidente para reformar el poder judicial, sacudiendo el sistema político del país y tensando las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Esta semana, esas tensiones estallaron abiertamente".

"El recién elegido Congreso de México podría comenzar a votar la próxima semana sobre los cambios propuestos por López Obrador. Si se aprueban, cambiarían el sistema de nombramiento del poder judicial, basado en gran medida en capacitación y calificaciones especializadas, a uno en el que prácticamente cualquier persona con un título en derecho y algunos años de experiencia podría presentarse a las elecciones para convertirse en juez".

"La medida podría obligar a más de 5,000 jueces, desde la Corte Suprema hasta los tribunales de distrito locales, a dejar sus puestos", se lee en el artículo.

Asimismo, abordan el tema del paro indefinido de los trabajadores del Poder Judicial y las manifestaciones que realizaron el domingo pasado en 20 ciudades del país.

La imagen principal de la publicación del New York Times, es de la protesta de los trabajadores del Poder Judicial la semana pasada.





Comentarios