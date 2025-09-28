Registra Estados Unidos una docena de tiroteos en un día

Estados Unidos vivió ayer una de sus jornadas más violentas del mes al registrar 12 tiroteos en distintas ciudades, con saldo de siete personas muertas y 25 lesionadas, de acuerdo con reportes policiales y cifras de la organización Gun Violence Archive (GVA).

El hecho con mayor número de víctimas mortales ocurrió en Eagle Pass, Texas, ciudad fronteriza con Piedras Negras, Coahuila.

A las afueras del casino Kikapoo Lucky Eagle, ubicado dentro de la reserva de la tribu Kikapoo, un hombre identificado como Keryan Jones, de 34 años, abrió fuego contra asistentes. Dos personas murieron en el lugar y varias más resultaron heridas.

El atacante, quien habría servido en la Guardia Nacional, fue detenido más tarde cerca de San Antonio.

En tanto, el tiroteo más numeroso en cuanto a lesionados tuvo lugar en una iglesia mormona de Grand Blanc, Michigan, donde un agresor mató a una persona, hirió a otras nueve y posteriormente incendió el templo, lo que desató escenas de caos y pánico entre los feligreses.

Cifras en aumento en septiembre

La ONG Gun Violence Archive reportó que en lo que va de septiembre se han contabilizado 28 muertos en tiroteos, un 17% más que los 24 registrados durante todo agosto. Esto pese a que se han registrado menos incidentes: 32 en lo que va del mes frente a 36 en agosto.

No obstante, las cifras anuales muestran una tendencia distinta. Al 28 de septiembre, Estados Unidos registra 32% menos víctimas mortales por tiroteos respecto al mismo periodo de 2024, con 276 fallecidos en 2025 frente a los 405 del año pasado.

El número de lesionados también presenta una reducción del 18%, al pasar de 1,798 a 1,469 en el mismo lapso.

La violencia armada sigue siendo uno de los principales desafíos de seguridad pública en Estados Unidos, donde los tiroteos masivos mantienen una incidencia constante pese a los llamados de organizaciones civiles y líderes políticos para endurecer el control de armas.

Docena trágica

September 28, 2025: Nebraska, Omaha un herido

September 28, 2025: Mississippi, Wiggins un herido

September 28, 2025: Connecticut, Hartford un herido

September 28, 2025: Michigan, Grand Blanc un muerto y nueve heridos

September 28, 2025: Illinois, Chicago un herido

September 28, 2025: Maryland, Baltimore un herido

September 28, 2025: Louisiana, New Orleans un herido

September 28, 2025: Illinois: Chicago un muerto

September 28, 2025: Texas, Eagle Pass un muerto y cinco heridos

September 28, 2025: Louisiana, New Orleans un muerto y tres heridos

September 28, 2025: Louisiana, New Orleans un muerto

September 28, 2025: Texas, Houston tres heridos

Muertos Heridos

Agosto 24 178

Septiembre* 28 139

Variación 17% -22%

*Cifras al 28 de septiembre de 2025

Muertos Heridos

2024 405 1798

2025 276 1466

Variación -32% -18%

*Cifras al 28 de septiembre de cada año. Fuente: Gun Violence Archive

