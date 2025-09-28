Registra Estados Unidos una docena de tiroteos en un día
Siete muertos y 25 heridos dejaron 12 tiroteos en Estados Unidos, el más letal ocurrió en Eagle Pass, Texas, cerca de un casino de la tribu Kikapoo
Estados Unidos vivió ayer una de sus jornadas más violentas del mes al registrar 12 tiroteos en distintas ciudades, con saldo de siete personas muertas y 25 lesionadas, de acuerdo con reportes policiales y cifras de la organización Gun Violence Archive (GVA).
El hecho con mayor número de víctimas mortales ocurrió en Eagle Pass, Texas, ciudad fronteriza con Piedras Negras, Coahuila.
A las afueras del casino Kikapoo Lucky Eagle, ubicado dentro de la reserva de la tribu Kikapoo, un hombre identificado como Keryan Jones, de 34 años, abrió fuego contra asistentes. Dos personas murieron en el lugar y varias más resultaron heridas.
El atacante, quien habría servido en la Guardia Nacional, fue detenido más tarde cerca de San Antonio.
En tanto, el tiroteo más numeroso en cuanto a lesionados tuvo lugar en una iglesia mormona de Grand Blanc, Michigan, donde un agresor mató a una persona, hirió a otras nueve y posteriormente incendió el templo, lo que desató escenas de caos y pánico entre los feligreses.
Cifras en aumento en septiembre
La ONG Gun Violence Archive reportó que en lo que va de septiembre se han contabilizado 28 muertos en tiroteos, un 17% más que los 24 registrados durante todo agosto. Esto pese a que se han registrado menos incidentes: 32 en lo que va del mes frente a 36 en agosto.
No obstante, las cifras anuales muestran una tendencia distinta. Al 28 de septiembre, Estados Unidos registra 32% menos víctimas mortales por tiroteos respecto al mismo periodo de 2024, con 276 fallecidos en 2025 frente a los 405 del año pasado.
El número de lesionados también presenta una reducción del 18%, al pasar de 1,798 a 1,469 en el mismo lapso.
La violencia armada sigue siendo uno de los principales desafíos de seguridad pública en Estados Unidos, donde los tiroteos masivos mantienen una incidencia constante pese a los llamados de organizaciones civiles y líderes políticos para endurecer el control de armas.
Docena trágica
September 28, 2025: Nebraska, Omaha un herido
September 28, 2025: Mississippi, Wiggins un herido
September 28, 2025: Connecticut, Hartford un herido
September 28, 2025: Michigan, Grand Blanc un muerto y nueve heridos
September 28, 2025: Illinois, Chicago un herido
September 28, 2025: Maryland, Baltimore un herido
September 28, 2025: Louisiana, New Orleans un herido
September 28, 2025: Illinois: Chicago un muerto
September 28, 2025: Texas, Eagle Pass un muerto y cinco heridos
September 28, 2025: Louisiana, New Orleans un muerto y tres heridos
September 28, 2025: Louisiana, New Orleans un muerto
September 28, 2025: Texas, Houston tres heridos
Muertos Heridos
Agosto 24 178
Septiembre* 28 139
Variación 17% -22%
*Cifras al 28 de septiembre de 2025
Muertos Heridos
2024 405 1798
2025 276 1466
Variación -32% -18%
*Cifras al 28 de septiembre de cada año. Fuente: Gun Violence Archive
