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Internacional

Remanentes de tormenta tropical Arthur azotan al sureste de EUA

A través de redes sociales, el Centro Nacional de Huracanes afirmó que el sistema traerá fuertes lluvias acompañadas de inundaciones y tornados

  • 18
  • Junio
    2026

Ante el paso de la tormenta tropical Arthur por el golfo de México, se reportaron diversas afectaciones por las inundaciones repentinas y tornados en el sureste de Estados Unidos.

Mientras el Medio Oeste se recuperaba de una intensa línea de tormentas que atravesó partes de Illinois, Indiana y el norte de Kentucky, registraba posibles tornados, daños en viviendas y la caída de árboles y líneas eléctricas en la región.

Arthur se degrada a sistema de baja presión

Arthur, la primera tormenta tropical de la temporada del Atlántico, fue degradada a un área de baja presión a lo largo de la costa alta de Texas la noche del miércoles.

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El Servicio Meteorológico Nacional informó que la lluvia caía en el sur de Louisiana y Mississippi a un ritmo de 8 centímetros por hora en algunos lugares, por lo que decenas de miles de viviendas y negocios se quedaron sin electricidad.

A través de redes sociales, el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) afirmó que el sistema traerá fuertes lluvias acompañadas de inundaciones y tornados.

"Imágenes en color mejorado de Centro Nacional de Huracanes #GOESEast (#GOES19) 🛰️ muestran los restos de #Arthur moviéndose hacia tierra en la costa norte del Golfo esta mañana. El sistema aún está trayendo fuertes lluvias y vientos intensos a la región, junto con la posibilidad de inundaciones peligrosas y tornados".

De acuerdo con el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, "la principal amenaza de Arthur va a ser un episodio prolongado, de varios días, de lluvias intensas que podría producir inundaciones repentinas peligrosas, potencialmente mortales".

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Estos remanentes están previstos a dejar entre 10 a 20 centímetros o más de lluvia en los estados del Golfo durante el transcurso del jueves y el viernes, indicó el servicio meteorológico. 

Nueva Orleans instala barricadas para prevenir inundaciones

Antes de la tormenta, la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, señaló que la policía estaba preparando botes e instalando barricadas en zonas conocidas por inundarse. También surgieron puntos de acopio en toda Louisiana para que los residentes llenaran sacos de arena.

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En el Medio Oeste, hubo numerosos reportes de daños por tornados y vientos fuertes, pero no se registraron de inmediato muertes ni lesiones que pusieran en peligro la vida.

Más de 130,000 viviendas y negocios estaban sin electricidad en entidades como Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio.

 


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