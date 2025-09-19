Reprimen protesta con gases frente a centro migratorio en EUA

Agentes federales y manifestantes se enfrentaron frente a las instalaciones de Inmigración en Broadview, al oeste de Chicago.

Durante la cuarta manifestación en las últimas semanas contra la 'Operación Midway Blitz', agentes del ICE arrastraron y derribaron a los manifestantes frente al edificio, mientras una multitud bloqueabva la entrada al estacionamiento.

Medios locales informaron que los agentes rociaron agentes químicos contra los manifestantes.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional informó que al menos tres personas fueron detenidas. Uno de ellos bloqueaba un vehículo cuando agentes le rociaron con un irritante agente químico.

Otro fue llevado al centro y esposado en el suelo. Kat Abughazaleh, quien se postula al Congreso por el noveno distrito de Illinois dio parte de lo sucedido.

"Todos nos unimos, no dejamos pasar la camioneta. El ICE entró e intentó pasarnos con el auto; casi atropellan a alguien", dijo la aspirante demócrata. No nos movimos, nos mantuvimos firmes, y fue entonces cuando usaron las balas de pimienta y el gas lacrimógeno", explicó el candidato.

Protestantes también aseguraron que durante toda la mañana los agentes dispararon en su contra balas de pimienta, balas de goma y granadas de humo.

"No tenemos armas, tenemos pancartas, cánticos y canciones", dijo la activista. "Nos trataron como si estuviéramos en una zona de guerra", agregó Abughazaleh.

Otros políticos de Illinois se unieron a los manifestantes, entre ellos la vicegobernadora estatal, Juliana Stratton, para denunciar la represión de dicha manifestación.

A través de un comunicado, el presidente de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados lamentó lo ocurrido.

