Reprochan Biden y Obama atentado contra Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este sábado el atentado contra su rival republicano, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania y dijo alegrarse de que esté "bien" tras haber sido evacuado con éxito.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…