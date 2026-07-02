Utilizaron una cámara telescópica para mantener contacto constante con él y le hicieron llegar líquidos a través de un estrecho conducto para hidratarlo

Inicio / Internacional / Salvan a vigilante atrapado en Venezuela a ocho días de sismos

Un grupo de rescatistas logró liberar este jueves al guardia de seguridad de un centro comercial que quedó atrapado entre los escombros tras el derribo del edificio por el doble terremoto registrado hace ocho días en Venezuela.

El hombre identificado como Hernán Alberto Gil Flores, de 43 años, fue rescatado sano y salvo del estacionamiento del centro comercial Galerías Playa Grande en la ciudad de Catia La Mar.

Gil Flores trabajaba como guardia nocturno en el complejo; se encontraba de servicio dentro de su pequeña caseta de seguridad cuando se produjo el primer temblor.

Aunque la estructura de concreto circundante se derrumbó a su alrededor, dando un peso de 140 toneladas de escombro, su caseta se mantuvo en pie, creando una burbuja de aire.

¿Cómo se llevó a cabo el rescate del vigilante de seguridad atrapado durante ocho días en Venezuela?

Videos muestran cómo alrededor de 100 rescatistas luchaban por sacarlo con vida.

De acuerdo con un rescatista de la Cruz Roja de Costa Rica, Gil Flores solicitó no decirle a su esposa que se encontraba con vida.

"Cuando lo encontramos nos pidió que no le dijéramos a su esposa que estaba vivo por si acaso no lo lograba".

Esta compleja operación de rescate duró más de 100 horas después de que un equipo especializado de la Cruz Roja de Costa Rica detectara señales de vida y estableciera contacto con él el domingo.

Utilizaron una cámara telescópica para mantener contacto constante con él y le hicieron llegar agua y nutrientes líquidos a través de un estrecho conducto para mantenerlo hidratado.

El despliegue también fue coordinado con equipos especializados de Costa Rica, Estados Unidos, Portugal y México, entre otros países.

El derrumbe del edificio fue provocado por los dos terremotos consecutivos del 24 de junio de magnitudes de 7.2 y 7.5.

Acumulan 2,295 muertos y 11,267 heridos por sismos en Venezuela

Al menos 2,295 personas sin vida y 11,267 heridos es el saldo actualizado de los dos sismos registrados en Venezuela.

Estas cifras fueron anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mediante una transmisión televisiva.