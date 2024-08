Se desploma avión en Sao Paulo con 61 personas a bordo

Un avión con 61 personas a bordo se estrelló este viernes en una zona residencial de una ciudad del estado brasileño de Sao Paulo, indicó la aerolínea VoePass. Todas habrían muerto, según las autoridades.

La aerolínea VoePass confirmó en un comunicado que un avión, que se dirigía al aeropuerto internacional Guarulhos de Sao Paulo, se estrelló en la ciudad de Vinhedo. El comunicado no reveló qué causó el accidente.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q