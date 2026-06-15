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Internacional

Se estrella bombardero B-52 en base aérea de California

Este avión puede volar a altitudes superiores a los 15 mil metros, tiene un alcance aproximado de más de 14 mil kilómetros sin repostar

  • 15
  • Junio
    2026

Una aeronave militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló la mañana de este lunes en la Base Aérea Edwards, ubicada al norte de Los Ángeles, informaron autoridades militares.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales por la propia base, el incidente ocurrió poco después del despegue.

“Un B-52 Stratofortress se estrelló en el aeródromo de Edwards a las 11:20 horas. Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y la situación continúa activa”, señalaron.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la tripulación ni se ha confirmado si hay personas lesionadas o fallecidas. Las autoridades indicaron que se proporcionará más información conforme avance la investigación.

Base Aérea Edwards, considerada uno de los principales centros de pruebas del ejército

La Base Aérea Edwards se localiza a aproximadamente 160 kilómetros al norte de Los Ángeles y es uno de los principales centros de pruebas de vuelo del ejército estadounidense.

El B-52 Stratofortress es uno de los bombarderos estratégicos más emblemáticos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se trata de una aeronave de largo alcance, diseñada para transportar tanto armamento convencional como nuclear, y ha estado en servicio desde la década de 1950.

Este avión puede volar a altitudes superiores a los 15 mil metros, tiene un alcance aproximado de más de 14 mil kilómetros sin repostar y es capaz de transportar hasta 31 toneladas de armamento.

Gracias a su capacidad de reabastecimiento en vuelo, puede operar prácticamente en cualquier parte del mundo.


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