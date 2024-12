Se intensifica el debate sobre las 'armas fantasma'

La pistola casera y el silenciador que la policía dice que se usaron en el asesinato la semana pasada de un ejecutivo de UnitedHealthcare están intensificando el debate sobre la creciente presencia de este tipo de armas de fuego en Estados Unidos.

El sospechoso de la muerte de Brian Thompson, Luigi Mangione, fue arrestado el lunes en Altoona, Pensilvania, portando una pistola de 9 mm y un silenciador que parecía tener algunas piezas fabricadas en una impresora 3D, según el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny.

La policía dijo que creía que la llamada pistola fantasma era el arma utilizada en el tiroteo ocurrido fuera de un hotel de Manhattan.

“No tengo tolerancia, ni nadie debería tenerla, con que un hombre use un arma fantasma ilegal para asesinar a alguien porque cree que su opinión es lo más importante”, dijo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en una conferencia de prensa el lunes.

Mangione fue detenido por posesión de armas de fuego, falsificación y otros cargos en Pensilvania y luego acusado en Nueva York de cinco cargos penales, incluido asesinato en segundo grado y posesión ilegal de un arma.

Cada vez más disponibles

Las armas fantasma están cada vez más disponibles debido a los avances tecnológicos, incluida la prevalencia de las impresoras 3D, así como los planos en línea, los videos instructivos y los foros de discusión sobre cómo fabricar esas armas de fuego.

Estas armas no tienen números de serie, los compradores no están obligados a realizar verificaciones de antecedentes y los vendedores no están obligados a mantener registros de sus ventas, lo que hace que las armas sean en gran medida imposibles de rastrear.

Los esfuerzos para regular las armas fantasma se han acelerado en los últimos años, a medida que la administración Biden impulsó una norma que exige que los fabricantes comerciales de kits de armas de fuego estampen números de serie en sus productos.

Los activistas en favor de los derechos de posesión de armas están impugnando la norma en un caso que espera una decisión en la Corte Suprema de Estados Unidos.

