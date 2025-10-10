Suman 19 detenidos en operación contra narcotráfico en Brasil

Al menos siete personas sin vida y 19 personas detenidas fue el resultado de un operativo en Río de Janeiro, Brasil.

Este operativo se desplegó con el objetivo de frenar la expansión del grupo criminal Comando Vermelho.

De acuerdo con la Policía Civil, el principal objetivo fue el desarticular la estructura financiera, logística y operaciones, para detener a los narcotraficantes de la banda que actúan en la región.

Entre los fallecidos se encuentra un hombre identificado como jefe del narcotráfico en dos barrios de la zona oeste de Río, mismo que se encontraba vinculado con el asesinato de un policía en mayo pasado.

De acuerdo con el balance parcial, se decomisaron diez fusiles, ocho pistolas, y grandes cantidades de drogas.

El gobernador Cláudio Castro celebró los resultados de su operación al decir que se busca la paz con dichas acciones.

"En Río de Janeiro, el que elige el camino de la criminalidad sabe que va a encontrar un Estado firme, presente y del lado de aquellos que quieren vivir en paz", afirmó.

