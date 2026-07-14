Suman 4,561 muertos por sismos que azotaron Venezuela

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente. Más de 1,600 estructuras de otra índole

Autoridades revelaron que la cifra de personas fallecidas por los dos sismos que azotaron Venezuela hace dos semanas aumentó a 4,561.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer que los heridos se mantienen en 16,740.

En su publicación, también mencionó que se distribuyeron más de 10,000 toneladas de alimentos para los afectados por este fenómeno natural, de las cuales 20,231 se mantienen en campamentos transitorios.

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente. Más de 1,600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, también fueron afectadas.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado costanero de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas. Después de los dos potentes sismos se contabilizaron 1,254 réplicas.

Delcy Rodríguez inicia Registro Único de Vivienda con sistema QR

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició con el Registro Único de Vivienda con sistema QR para familias afectadas por dichos terremotos.

Durante una inspección en el Campamento Transitorio Complejo Educativo José Gervasio Artigas, la mandataria mencionó que su objetivo es dignificar la vivienda para todas aquellas personas que se quedaron sin hogar por este desastre natural.

"Ya iniciamos también el registro único de vivienda, donde a cada uno de los que están registrados con el captahuella, en los campamentos se le va a asignar un QR que significará la entrega de su vivienda".

Además, mencionó que también se puso en marcha un mecanismo tecnológico de vanguardia para agilizar y organizar la adjudicación de techos dignos a las familias que se encuentran en situación de resguardo.