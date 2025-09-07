Cerrar X
Surcorea y EUA llegan a un acuerdo para liberar a detenidos

Más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos tras una masiva redada de inmigración en una planta de Hyundai en Georgia serán liberados y llevados a casa

  • 07
  • Septiembre
    2025

Más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos tras una masiva redada de inmigración en una planta de Hyundai en Georgia serán liberados y llevados a casa, anunció el gobierno de Corea del Sur el domingo.

El jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, anunció que Corea del Sur y Estados Unidos finalizarán las negociaciones sobre la liberación de los trabajadores. Añadió que Corea del Sur enviara un avión chárter para traer de regreso a los trabajadores tan pronto como se completen unos pasos administrativos.

Las autoridades migratorias estadounidenses revelaron el viernes que detuvieron a 475 personas, la mayoría de ellas ciudadanos surcoreanos, cuando cientos de agentes federales allanaron el extenso sitio de fabricación de Hyundai en Georgia, donde el fabricante de automóviles coreano Hyundai produce vehículos eléctricos. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, indicó más tarde que más de 300 surcoreanos estaban entre los detenidos.

La operación fue la última de una larga serie de redadas en lugares de trabajo realizadas como parte de la agenda de deportación masiva de la administración Trump. Pero la del jueves es especialmente distinta debido a su gran tamaño y al hecho de que fue en un sitio que los funcionarios estatales han llamado el mayor proyecto de desarrollo económico de Georgia.

Un video publicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el sábado mostraba una caravana de vehículos llegando al sitio y luego agentes federales dirigiendo a los trabajadores a alinearse afuera. A algunos detenidos se les ordenó poner las manos contra un autobús mientras estaban cacheados y luego esposados ​​en manos, tobillos y cintura.

Los agentes centraron su operación en una planta que aún está en construcción en la que Hyundai se ha asociado con LG Energy Solution para producir baterías que alimentan vehículos eléctricos.

La mayoría de las personas detenidas fueron llevadas a un centro de detención de inmigrantes en Folkston, Georgia, cerca de la frontera con Florida. Ninguno ha sido acusado de ningún delito, dijo Steven Schrank, el agente principal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Georgia, durante una conferencia de prensa el viernes, agregando que la investigación está en curso.

El gobierno de Corea del Sur expresó "preocupación y pesar" por la redada que tuvo como objetivo a sus ciudadanos y envió diplomáticos al sitio.


