Taylor Swift 'pagará un precio' por apoyar a Harris: Donald Trump

Luego de que Taylor Swift dijera públicamente que votará por Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos, el candidato republicano, Donald Trump, señaló que la cantante podría pagar un precio en el mercado por su decisión.

El expresidente estadounidense calificó a Swift como una persona "muy liberal" que al parecer apoya siempre a un demócrata.

Por su parte, Musk volvió a mostrar su apoyo por Trump en las elecciones de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, indicando que, cuando se trata de hacer las cosas, el magnate hará un mejor trabajo que Harris.

While I don’t think the debate hosts were fair to @realDonaldTrump, @KamalaHarris exceeded most people’s expectations tonight.



That said, when it comes to getting things done, not just saying nice-sounding words, I strongly believe that Trump will do a far better job.



After…