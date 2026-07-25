El tifón registró vientos máximos sostenidos cercanos a 110 kilómetros por hora alrededor de su centro, además de ráfagas superiores

Inicio / Internacional / Tifón Noul golpea China y obliga a evacuar a 715 mil personas

El tifón Noul tocó tierra durante la madrugada del domingo en la provincia de Guangdong, al sur de China, donde sus fuertes vientos y lluvias torrenciales obligaron a evacuar a más de 715 mil personas y provocaron importantes afectaciones en el transporte regional.

El centro del sistema ingresó por la costa del condado de Huidong, perteneciente a la ciudad de Huizhou, aproximadamente a las 3:50 horas. Debido a su intensidad, Noul fue considerado el tifón más fuerte que ha impactado territorio chino durante 2026.

Más de 715 mil personas fueron evacuadas

Las autoridades trasladaron preventivamente a los habitantes de comunidades costeras y sectores con riesgo de inundaciones, deslizamientos o daños provocados por el viento. Guangdong permaneció bajo máxima alerta mientras avanzaban las labores de protección y atención a la población.

El tifón registró vientos máximos sostenidos cercanos a 110 kilómetros por hora alrededor de su centro, además de ráfagas superiores. En el condado costero de Huilai se reportaron árboles arrancados de raíz y diferentes afectaciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

Los servicios ferroviarios fueron suspendidos en distintos puntos de la provincia durante el domingo, mientras las autoridades mantuvieron restricciones en carreteras, puertos y otras actividades expuestas al paso del sistema.

Hong Kong cancela alrededor de 350 vuelos

Los efectos de Noul también alcanzaron Hong Kong, donde aproximadamente 350 vuelos fueron cancelados y parte del transporte público permaneció fuera de operación debido a las lluvias y los fuertes vientos.

Al menos nueve personas resultaron lesionadas durante el periodo de afectación del tifón. Además, parte de un andamio instalado en un edificio de gran altura se desprendió durante la tarde del sábado, aunque ese incidente no dejó personas heridas.

La ciudad elevó sus niveles de alerta conforme Noul se aproximó a la región y advirtió sobre la posibilidad de inundaciones repentinas ante las precipitaciones intensas. Hasta el último balance disponible, no se habían confirmado fallecimientos relacionados directamente con el fenómeno.

Noul pierde fuerza tras ingresar a territorio chino

Después de tocar tierra, el tifón comenzó a desplazarse hacia el interior de Guangdong y a debilitarse progresivamente. Sin embargo, las lluvias intensas y los fuertes vientos continuarán afectando el sur de Guangdong y el sureste de Fujian.

El sistema también provocará precipitaciones en sectores del sur y este de Taiwán, pese a que su trayectoria comenzó a alejarlo de la isla después de pasar por aguas ubicadas al sur de su territorio.

Noul es el tercer ciclón tropical que impacta China durante julio, después de Maysak y Bavi, situación que mantiene bajo presión a distintas provincias en plena temporada de inundaciones y fenómenos meteorológicos.