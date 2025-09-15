Cerrar X
trump_tik_tok_25c8bf8bc0
Internacional

TikTok pasará a control de EUA tras acuerdo con China, dice Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó un acuerdo con China para que TikTok pase a estar bajo control estadounidense

  • 15
  • Septiembre
    2025

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes que se alcanzó un acuerdo con China para que TikTok cambie su propiedad a manos estadounidenses, aunque evitó ofrecer detalles comerciales de la operación.

“El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, declaró Bessent en Madrid tras reunirse con representantes chinos.

Anuncio previo de Trump

Minutos antes, el presidente Donald Trump adelantó en su red social que el acuerdo iba a “encantar” a los jóvenes en Estados Unidos.

El mandatario había fijado como plazo el 17 de septiembre para que ByteDance, la matriz china de TikTok, vendiera su filial estadounidense, ante la preocupación por el acceso de Pekín a los datos de millones de usuarios.

G05MjliWYAA6DFy.jpg

Bessent y el representante de Comercio, Jamieson Greer, subrayaron que el entendimiento fue posible gracias a la intervención directa de Trump y al respeto mutuo que mantiene con el presidente Xi Jinping.

“Cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan”, señalaron.

Al margen del tema de TikTok, ambos funcionarios confirmaron que las negociaciones arancelarias con China continuarán. Se prevé una quinta ronda de conversaciones dentro de un mes, en un lugar aún por definir.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_0f9eec7a31
SRE reporta saldo blanco en fiestas patrias de mexicanos en EUA
casa_blanca_mexico_drogas_13c1e1b93e
Reconoce EUA lucha de México contra el crimen organizado
china_anuncia_entrenamientos_navales_y_aereos_conjuntos_con_rusia_3c443e102a
EUA, Surcorea y Japón inician ejercicio conjunto aéreo y naval
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_31_132cb8cf9b
Educación destina 823 MDP para 816 escuelas en Tamaulipas
2ea133b1_b0f8_4423_80c7_006d069478c1_66ab1f2106
Huachicol fiscal provoca caída de 8% en ventas de combustibles
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T155020_829_43fc108e6f
Convoca a movimiento de resistencia por la propiedad y libertad
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×