TikTok pasará a control de EUA tras acuerdo con China, dice Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes que se alcanzó un acuerdo con China para que TikTok cambie su propiedad a manos estadounidenses, aunque evitó ofrecer detalles comerciales de la operación.

“El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, declaró Bessent en Madrid tras reunirse con representantes chinos.

Anuncio previo de Trump

Minutos antes, el presidente Donald Trump adelantó en su red social que el acuerdo iba a “encantar” a los jóvenes en Estados Unidos.

El mandatario había fijado como plazo el 17 de septiembre para que ByteDance, la matriz china de TikTok, vendiera su filial estadounidense, ante la preocupación por el acceso de Pekín a los datos de millones de usuarios.

Bessent y el representante de Comercio, Jamieson Greer, subrayaron que el entendimiento fue posible gracias a la intervención directa de Trump y al respeto mutuo que mantiene con el presidente Xi Jinping.

“Cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan”, señalaron.

Al margen del tema de TikTok, ambos funcionarios confirmaron que las negociaciones arancelarias con China continuarán. Se prevé una quinta ronda de conversaciones dentro de un mes, en un lugar aún por definir.

Comentarios