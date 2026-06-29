Tiroteo deja al menos cinco muertos en Alemania; capturan agresor

Autoridades informaron que dos de los sospechosos de este hecho fueron detenidos, incluido el posible responsable del ataque armado

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Al menos cinco personas perdieron la vida este lunes al ser blanco de un tiroteo en las inmediaciones de un centro de bienestar juvenil en la localidad de Stade, Alemania.

Autoridades detallaron que la agresión armada tuvo lugar en el centro, en la calle Dankerstrasse, una vía al sur del centro de la localidad.

Ese centro incluye alojamiento temporal para mujeres embarazadas o madres jóvenes con hijos.

Imágenes de video tras el tiroteo mostraron una gran presencia policial, junto con otro personal de servicios de emergencia y varias ambulancias en una calle residencial.

🚨 #AlertaADN | Tiroteo en Alemania deja al menos cinco muertos



Un ataque armado en la ciudad de Stade, al norte de #Alemania, dejó al menos cinco personas muertas.



De acuerdo con las autoridades, dos personas fueron detenidas, entre ellas el presunto autor de los disparos,… pic.twitter.com/nliyja5WZO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 29, 2026

Detienen a dos presuntos sospechosos, incluido el agresor

Autoridades informaron que dos de los sospechosos fueron detenidos, incluido el posible responsable del ataque armado.

Mencionaron que se trabaja para establecer los antecedentes del tiroteo y qué fue exactamente lo que ocurrió.

Testigos mencionaron que se escucharon diversos disparos y que “toda la zona fue acordonada de inmediato”.

Las leyes de armas de Alemania son más restrictivas que las de Estados Unidos, y los tiroteos masivos son inusuales, pero ocurren.