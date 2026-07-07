Funcionarios del sur informaron que cuatro personas habían muerto en la ciudad de Hengzhou y otras ocho estaban desaparecidas

Inicio / Internacional / Tornados y tormentas dejan al menos 11 muertos en China

Al menos 11 personas sin vida y cientos más heridas fue el saldo del paso de varios tornados por una de las provincias del centro de China.

Hubei fue golpeada por tormentas eléctricas la noche del lunes, lo que provocó afectaciones para más de 14,600 personas. Más de 330 resultaron heridas y una fue reportada como desaparecida.

Violent wedge tornado tonight in Huanggang, Hubei Procince, China. Two major city took a direct hit, already hearing 2 fatalities and hundreds injuries, more info coming pic.twitter.com/5gqgggLTrB — Eric1101 (@Ericwang1101) July 6, 2026

Un inusual tornado EF2 barrió la ciudad de Huanggang, donde varios edificios resultaron dañados.

Tornados arrasan con viviendas, empresas y hasta con vehículos en China

Una empresa de logística y un complejo de almacenes fueron duramente afectados, mientras que algunos camiones fueron levantados y desplazados por vientos hasta de 30 metros, informó la agencia de noticias Xinhua.

Los tornados suelen registrarse en provincias del sur y costeras como Guangdong y Jiangsu, aunque son poco frecuentes en la provincia de Hubei, según China Weather News.

A massive tornado tore through Huanggang, Hubei in China pic.twitter.com/KT2muFYcnK — Surajit (@surajit_ghosh2) July 7, 2026

En el sur de China, funcionarios informaron que cuatro personas habían muerto en la ciudad de Hengzhou y otras ocho estaban desaparecidas.

Más de 53,000 personas fueron desalojadas de sus hogares en Hengzhou, y otras 8,000 del condado de Binyang.