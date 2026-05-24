Transeúnte continúa grave tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Un transeúnte permanece hospitalizado en estado grave pero estable luego del tiroteo registrado durante la tarde del sabado cerca de uno de los puestos de control de la Casa Blanca, donde un hombre armado abrió fuego contra agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos antes de ser abatido.

El incidente ocurrió durante la noche del sábado en uno de los accesos de seguridad ubicados en las inmediaciones del complejo presidencial en Washington D.C., lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos federales y el cierre temporal de la zona.

De acuerdo con las autoridades, la persona lesionada sufrió una herida de bala considerada no mortal, aunque hasta el momento no se ha determinado cómo recibió el disparo en medio del intercambio armado.

Hombre armado disparó contra puesto de control

El sospechoso fue identificado como Nasire Best, de 21 años y originario de Dundalk, Maryland. Según los primeros reportes oficiales, el joven abrió fuego contra un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca, lo que provocó la respuesta inmediata de agentes del Servicio Secreto.

Tras el intercambio de disparos, Best fue herido por los agentes y posteriormente declarado muerto en un hospital.

El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del ataque, aunque no resultó lesionado.

Posteriormente, el mandatario reaccionó al incidente mediante una publicación en Truth Social, donde aseguró que el sospechoso aparentemente tenía una “posible obsesión” con la Casa Blanca y afirmó que el hecho demuestra la necesidad de reforzar todavía más la seguridad en el complejo presidencial.

Autoridades investigan cómo resultó herido el transeúnte

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el transeúnte fue alcanzado por disparos realizados por el atacante o durante la respuesta de los agentes federales.

La identidad de la persona herida no ha sido revelada públicamente, mientras que equipos del FBI y del Servicio Secreto continúan recopilando evidencia en la zona para esclarecer cómo ocurrió la lesión.

El tiroteo generó momentos de tensión entre trabajadores, turistas y representantes de medios que se encontraban cerca de la Casa Blanca, quienes fueron resguardados mientras las fuerzas de seguridad aseguraban el perímetro.

Sospechoso ya había sido detenido cerca de la Casa Blanca

Registros judiciales muestran que Nasire Best ya había tenido un encuentro previo con autoridades federales cerca de la Casa Blanca en julio del año pasado.

En aquella ocasión fue arrestado tras intentar ingresar a los terrenos del complejo presidencial y desobedecer órdenes de los agentes de seguridad. Durante ese incidente afirmó ser Jesucristo y manifestó que quería ser arrestado.

Además, autoridades confirmaron que Best era exatleta de la escuela secundaria Dundalk High School, de donde se graduó en 2023.

El ataque también representa el tercer incidente armado relacionado con la seguridad presidencial en el último mes, después de otros episodios ocurridos cerca de la Casa Blanca y el Monumento a Washington.

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