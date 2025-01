Tras evaluación, piden a Israel aprobar alto al fuego con Hamás

La Oficina del primer ministro de Israel informó este viernes que, tras una evaluación de aspectos diplomáticos, de seguridad y humanitarios, el Gabinete de Seguridad recomendó al gobierno israelí aprobar un acuerdo de alto al fuego con el grupo palestino Hamás.

El acuerdo propuesto busca establecer una pausa en los intensos combates que han durado más de 15 meses y que han dejado miles de víctimas.

Following an evaluation of all diplomatic, security and humanitarian aspects, and while understanding that the proposed deal supports the achievement of the objectives of the war, the Security Cabinet has recommended that the Government approve the proposed framework.