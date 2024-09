Trump a salvo tras disparos cerca de él en Florida; hay detenido

El Servicio Secreto está manejando una situación de seguridad luego de que se reportaran disparos cerca del expresidente Donald Trump este domingo por la tarde en West Palm Beach, Florida, mientras él salía de su club de golf, el Trump International Golf Course.

El portavoz de Trump, Steven Cheung, confirmó que el expresidente se encuentra a salvo tras el incidente.

Según reportaron medios estadounidenses, dos personas involucradas en el tiroteo estaban intercambiando disparos entre sí fuera del campo de golf, sin que los tiros estuvieran dirigidos a Trump. El tiroteo ocurrió en una zona conocida por su alta tasa de criminalidad, pero el expresidente no estuvo en peligro, dijeron las fuentes.

Este incidente se produce casi dos meses después de que Thomas Matthew Crooks disparara a Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania, el 13 de julio, hiriéndolo en la oreja. Desde entonces, se ha reforzado la seguridad en los eventos públicos de Trump.

El Servicio Secreto, en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando el tiroteo que tuvo lugar poco antes de las 2 p.m. de este domingo. El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que el expresidente está a salvo.

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC