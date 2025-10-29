Trump admite que no puede buscar un tercer mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles que no puede postularse para un tercer mandato, ya que la Constitución lo prohíbe, aunque calificó la situación como “una lástima”.

“Tengo las mejores cifras en las encuestas que haya tenido cualquier presidente en muchos años. Diría que está bastante claro: no se me permite postularme. Es una lástima. Pero tenemos a mucha gente excelente”, declaró el mandatario a bordo del Air Force One rumbo a Corea del Sur.

Las declaraciones de Trump surgen días después de que expresara su deseo de buscar la reelección durante un vuelo hacia Japón, asegurando que cuenta con sus “mejores números” en los sondeos.

Pese a reconocer el límite constitucional, el presidente respaldó una posible fórmula para 2028 encabezada por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes consideró “imparables”.

La Enmienda 22 de la Constitución estadounidense, ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos de Franklin D. Roosevelt, establece que ningún presidente puede ser elegido más de dos veces.

Algunos aliados del mandatario, como su exasesor Steve Bannon, han insinuado estrategias para extender su permanencia en la Casa Blanca, incluida la posibilidad de que Trump se presente como vicepresidente junto a Vance, quien luego podría renunciar para devolverle el cargo.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional señalan que dicha maniobra sería inconstitucional.

Comentarios