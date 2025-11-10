Trump amenaza con demandar a la BBC por mil millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con presentar una demanda por “no menos de 1,000 millones de dólares” contra la BBC, a menos que la cadena británica se retracte antes del 14 de noviembre de las declaraciones “difamatorias” en su contra, derivadas de un documental sobre el asalto al Capitolio ocurrido en enero de 2021.

En una carta enviada por su abogado personal, Alejandro Brito, se acusa a la BBC de manipular un discurso de Trump en el programa Panorama, editándolo de manera que parecía incitar directamente a sus seguidores a asaltar el Capitolio.

“Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales, incluyendo iniciar una acción por no menos de 1,000 millones de dólares en daños y perjuicios”, señala el documento.

Here's the letter that Trump's lawyer Alejandro Brito sent to the BBC threatening a defamation lawsuit if it doesn't retract the Panorama documentary by Friday.



And read our @washingtonpost story on the threats here:https://t.co/pDJ0T9RNXW

El abogado calificó de “falsa y maliciosa” la representación del presidente en el documental, asegurando que las declaraciones fueron “difamatorias, denigrantes y publicadas deliberadamente para desprestigiarlo”.

La polémica ya provocó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de la directora de informativos, Deborah Turness, quienes renunciaron tras conocerse la manipulación del material audiovisual.

Trump exige una retractación pública “completa y visible”, una disculpa oficial y una compensación económica “adecuada por el daño causado a su reputación”.

Un portavoz de la BBC confirmó la recepción de la carta y adelantó que la cadena responderá “directamente a su debido tiempo”.

Por su parte, el presidente de la corporación, Samir Shah, declaró en una entrevista que desconocía inicialmente la amenaza legal, aunque reconoció que Trump es “un tipo muy contencioso”, por lo que el medio se encuentra “preparado para cualquier escenario”.

