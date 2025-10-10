Trump anuncia aranceles del 100% para China por su postura hostil

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 100% a partir del primero de noviembre.

Según el mandatario republicano, China oprtó una postura comercial "extremadamente hostil" al querer imponer controles a la exportación a tierras raras.

A través de redes sociales, Trump informó que ante la posición agresiva de China ante el mundo, luego de mandar cartas a los representantes de cada uno de los países para anunciar nuevas imposiciones, también tendrá que instalar sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica.

Previo a esto, el Gobierno de China restringió el acceso de las tierras raras antes de la reunión programada con Trump y anunció requisitos de permisos para la exportación de tecnologías utilizadas en la minería, fundición y reciclaje de tierras raras.

Por ello, el presidente estadounidense aseguró que la medida fue "especialmente inapropiada", por lo que vio innecesario entablar la reunión con su homólogo chino.

Este anuncio refleja el mayor desencuentro entre Estados Unidos y China desde que ambas potencias acordaron una tregua arancelaria para negociar una disminución en las sanciones económicas.

