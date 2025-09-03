Cerrar X
Internacional

Trump apela fallo contra sus aranceles ante la Corte Suprema

Los aranceles a los vehículos, el acero y otros bienes importados quedan afuera de los efectos de este fallo, porque estos se utilizaron bajo otra ley

  03
  Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló este miércoles ante la Corte Suprema el fallo del Tribunal de Apelaciones de la semana pasada, el cual declara como ilegales los aranceles que puso a nivel global.

La decisión del tribunal de declarar ilegales los aranceles se basó en una ley que fue diseñada para emergencias.

Fue el Departamento de Justicia quien presentó la apelación ante el Supremo para detener dicho fallo que determinó que Trump había excedido su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles por tiempo indefinido.

En su apelación, la Administración de Trump pide al Supremo por medio de una "moción de agilización" para que resuelva pronto si tiene la facultad de imponer aranceles.

Esta decisión afecta directamente a los dos conjuntos de gravámenes impuestos por Trump; el primero son los aranceles impuestos a cada país, que ahora oscilan entre el 34 % para China y un límite base del 10 % para el resto del mundo.

El segundo es un arancel, es el de 25 % a algunos productos de Canadá, China y México.

Estos segundos aranceles, según el Gobierno de Estados Unidos, se deben a la incapacidad de los tres países para frenar el flujo de drogas.

Pese a esta decisión del Tribunal de Apelaciones, los aranceles de Trump a los vehículos, el acero y otros bienes importados quedan afuera de los efectos de este fallo, porque estos se utilizaron bajo otra ley.

El fallo que declaró ilegales los aranceles de Trump no les quitó su vigencia, pero por el momento seguirán funcionando hasta el 15 de octubre a la espera de un fallo sobre la apelación del presidente.


