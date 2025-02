Trump asegura que Apple trasladará su producción de México a EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Apple ha decidido establecer nuevas fábricas en territorio estadounidense en lugar de México.

Según el mandatario, esta determinación es consecuencia de los aranceles impuestos por su gobierno, lo que habría llevado a la empresa tecnológica a reconsiderar sus planes de expansión.

De acuerdo con Bloomberg, Apple habría detenido la construcción de dos plantas que originalmente estaban proyectadas en México, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente esta información.

Hasta el momento, tampoco se ha revelado cuántas fábricas se planean abrir en Estados Unidos ni en qué ubicaciones exactas.

🚨President Trump announces that Tim Cook and Apple will invest hundreds of billion of dollars into manufacturing in America to take advantage of tax incentives and to avoid tariffs. Trump continues to be America’s best salesman. pic.twitter.com/Ad85XkWScD