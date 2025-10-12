Cerrar X
Internacional

Trump asistirá a ceremonia en Egipto por acuerdo de paz de Gaza

El mandatario republicano planea brindar un discurso y reunirse con los familiares de los rehenes retenidos por el grupo palestino Hamás desde 2023

  • 12
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso ante el parlamento de Israel, además de asistir a la ceremonia de implementación del acuerdo de paz de Gaza.

De acuerdo con información brindada por la Casa Blanca, el mandatario republicano saldrá hacia Tel Aviv para visitar el hemiciclo israelí y reunirse con los familiares de los rehenes de Hamás.

En Egipto participará en la ceremonia de Sharm el Sheij, donde se firmará el acuerdo de paz en Gaza.

Junto con su homólogo Adbel Fattah El-Sisi, presedirá la histórica cumbre. 

Esto sucede luego de que el presidente estadounidense propuso un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, el cual fue aceptado por primer ministro Benjamín Netanyahu.

Este pacto se compone de varias fases. Hasta el momento, se espera que la primera parte continúe con la liberación de los rehenes vivos y muertos, mientras que Israel para el fuego en contra del enclave e intercambia más de 200 prisioneros.


Comentarios

