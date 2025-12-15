Trump demanda a la BBC por $10,000 mdd por difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes una demanda judicial en contra la BBC en la cual exige una compensación económica que supera los $10,000 millones de dólares, a raíz de la edición de un discurso pronunciado en 2021, previo al asalto al Capitolio.

La acción legal fue interpuesta ante un tribunal federal en Miami y contempla dos cargos contra la cadena pública británica: difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales del estado de Florida. Por cada uno de ellos, el equipo legal del mandatario solicita una indemnización mínima de $5,000 millones de dólares.

Trump, de 79 años, ya había anticipado horas antes que la demanda sería presentada, al acusar a la BBC de haber alterado deliberadamente sus palabras en una pieza audiovisual difundida por la cadena. Según el presidente, el medio “le atribuyó expresiones que nunca pronunció”.

En noviembre, la BBC ofreció disculpas tras reconocer que un documental emitido podía haber dado a entender que Trump incitó directamente a la violencia antes de que sus seguidores irrumpieran en el Capitolio el 6 de enero de 2021. El material formó parte del programa de investigación “Panorama” y fue transmitido el año pasado, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024.

El eje de la controversia radica en la edición del video, que unió fragmentos no consecutivos del discurso de Trump, generando la impresión de que el entonces presidente llamaba explícitamente a atacar el Congreso mientras se certificaba la victoria electoral de Joe Biden.

“La BBC, que alguna vez fue una institución respetada y hoy ha perdido credibilidad, manipuló de forma intencional y maliciosa el discurso del presidente Trump con el objetivo de influir indebidamente en el proceso electoral de 2024”, señaló un portavoz de su equipo legal en declaraciones a la agencia AFP.

La corporación británica, cuya audiencia se extiende a nivel global, volvió a quedar en el centro de la polémica el mes pasado tras la difusión de un reportaje que reavivó el debate sobre el clip editado. Aunque la BBC rechaza las acusaciones de difamación, su presidente, Samir Shah, envió una carta de disculpas a Trump y afirmó que la cadena está preparada para defenderse ante la demanda judicial.

