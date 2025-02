Trump dice que aranceles valen la pena; Arizona dice lo contrario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido enérgicamente la imposición de aranceles a países como Canadá, China y México, afirmando que el costo de estas medidas "vale la pena", aunque figuras como la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, dicen lo contrario.

Según Trump, los aranceles son una respuesta necesaria a lo que considera una "estafa" prolongada por parte de estos países en temas de comercio, crimen y tráfico de drogas.

En un mensaje publicado este domingo en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que Estados Unidos ya no será el “país estúpido” que subsidia a otras naciones y que, para evitar los aranceles, las empresas deberían fabricar productos en territorio estadounidense.

"Haremos que Estados Unidos sea grande otra vez", afirmó Trump, subrayando que, aunque podría haber algún "dolor" a corto plazo, los resultados valdrían la pena, destacando que el país se gestionará ahora "con sentido común".

Sin embargo, el impacto de los aranceles ha generado preocupación en diversos sectores de la economía, especialmente en el estado de Arizona. La gobernadora Katie Hobbs, junto a líderes empresariales y agrícolas del estado, expresó su rechazo a los aranceles, argumentando que representan un impuesto directo a las familias y empresas, que podría aumentar los precios de los alimentos, la gasolina y la vivienda.

Hobbs destacó que estos impuestos amenazan con afectar gravemente las industrias críticas de Arizona, como la fabricación de semiconductores y la economía de energía limpia. Además, advirtió que los aranceles podrían descarrilar el progreso económico del estado, que ha estado trabajando arduamente para crear empleos y reducir costos.

Danny Seiden, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona, se mostró igualmente preocupado por los aranceles, señalando que estas medidas podrían perturbar las operaciones empresariales, desacelerar el crecimiento económico y aumentar los precios de productos esenciales, afectando especialmente a las familias y empresas que ya enfrentan dificultades debido a la inflación.

Por su parte, organizaciones como la Asociación de Productos Frescos de las Américas y la Cámara de Comercio Hispana de Arizona advirtieron que los aranceles podrían tener efectos devastadores en las cadenas de suministro de América del Norte, lo que incrementaría el costo de los alimentos y perjudicaría el empleo en el sector agrícola.

Estos sectores, que dependen en gran medida del comercio con México y Canadá, consideran que los aranceles no solo afectarán a las empresas, sino también a la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas, además de poner en riesgo el crecimiento económico en la región.

I joined with Arizona business and agricultural leaders to highlight the threat new tariffs pose to Arizona's economy.



These tariffs are a tax on families and businesses that threaten to make groceries and gas more expensive while harming critical Arizona industries. pic.twitter.com/O6KSUZC4Da