Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T125211_168_f6354d4487
Internacional

Trump dice que recortará sueldos a controladores aéreos

Trump advirtió este lunes que recortará los salarios de los controladores aéreos que se ausenten alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno

  • 10
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que recortará los salarios de los controladores aéreos que se ausenten alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno, mientras prometió una bonificación de 10,000 dólares a quienes han continuado trabajando pese a no recibir pagos durante los 41 días de paralización federal.

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo”, escribió Trump en su red social Truth Social, luego de un fin de semana caótico para la aviación estadounidense.

La crisis ha afectado gravemente el tráfico aéreo: este lunes se reportaron más de 1,600 vuelos cancelados y 3,300 demoras, en el cuarto día consecutivo de recortes operativos por falta de personal, según informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien advirtió que “solo se pondrá peor”.

Trump atribuyó la parálisis a lo que calificó como “la farsa del cierre demócrata del Gobierno” y aseguró que quienes permanecieron en sus puestos “sin tomarse un solo día libre” recibirán una compensación especial.

“Recomendaré una bonificación de 10,000 dólares por su distinguido servicio a nuestro país”, dijo el mandatario republicano, aunque criticó duramente a los que se ausentaron: “No estoy contento con ustedes. Tendrán una mancha negativa en sus expedientes”.

G5Z2q2xXsAAnhAS.jfif

El cierre gubernamental, el más prolongado en la historia de Estados Unidos, ha obligado a muchos controladores a buscar empleos temporales o declararse enfermos para poder sostener a sus familias, según fuentes sindicales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) redujo desde el viernes el tráfico aéreo hasta en un 10% para aliviar la carga en las torres de control, que operan con 3,800 controladores menos de lo necesario, de acuerdo con la Asociación Nacional de Controladores Aéreos (NATCA).

El presidente de NATCA, Nick Daniels, subrayó que el fin de semana los controladores lograron trasladar a más de 7.3 millones de pasajeros, pese a las condiciones adversas.

La tensión aumenta a medida que se acerca el feriado de Acción de Gracias, una de las temporadas de mayor tráfico del año, lo que podría agravar el caos aeroportuario si la crisis no se resuelve pronto.

Tras la aprobación de una medida temporal de financiación en el Senado, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, deberá decidir esta semana si avanza en un acuerdo para reabrir el Gobierno antes del 30 de enero, nueva fecha límite propuesta por el Congreso.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T132047_554_2fa0c6ead8
Exministra de la Corte de Chile es acusada de sobornos
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T125218_906_c71d631187
Catherine Connolly asume la presidencia de Irlanda
vacuna_colera_sudafrica_0147ba938e
Lanza Sudáfrica su primera vacuna contra el cólera
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_11_T143244_896_91680eccd1
Woody y Buzz vuelven en el primer avance de Toy Story 5
banobras_38954b5577
Emite Banobras $18 mil millones en bonos con enfoque de género
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T141843_983_55452f953d
Selena Gomez y Gigi Hadid serán damas de honor de Taylor Swift
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
publicidad
×