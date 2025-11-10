Trump dice que recortará sueldos a controladores aéreos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que recortará los salarios de los controladores aéreos que se ausenten alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno, mientras prometió una bonificación de 10,000 dólares a quienes han continuado trabajando pese a no recibir pagos durante los 41 días de paralización federal.

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo”, escribió Trump en su red social Truth Social, luego de un fin de semana caótico para la aviación estadounidense.

La crisis ha afectado gravemente el tráfico aéreo: este lunes se reportaron más de 1,600 vuelos cancelados y 3,300 demoras, en el cuarto día consecutivo de recortes operativos por falta de personal, según informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien advirtió que “solo se pondrá peor”.

Trump atribuyó la parálisis a lo que calificó como “la farsa del cierre demócrata del Gobierno” y aseguró que quienes permanecieron en sus puestos “sin tomarse un solo día libre” recibirán una compensación especial.

“Recomendaré una bonificación de 10,000 dólares por su distinguido servicio a nuestro país”, dijo el mandatario republicano, aunque criticó duramente a los que se ausentaron: “No estoy contento con ustedes. Tendrán una mancha negativa en sus expedientes”.

El cierre gubernamental, el más prolongado en la historia de Estados Unidos, ha obligado a muchos controladores a buscar empleos temporales o declararse enfermos para poder sostener a sus familias, según fuentes sindicales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) redujo desde el viernes el tráfico aéreo hasta en un 10% para aliviar la carga en las torres de control, que operan con 3,800 controladores menos de lo necesario, de acuerdo con la Asociación Nacional de Controladores Aéreos (NATCA).

El presidente de NATCA, Nick Daniels, subrayó que el fin de semana los controladores lograron trasladar a más de 7.3 millones de pasajeros, pese a las condiciones adversas.

La tensión aumenta a medida que se acerca el feriado de Acción de Gracias, una de las temporadas de mayor tráfico del año, lo que podría agravar el caos aeroportuario si la crisis no se resuelve pronto.

Tras la aprobación de una medida temporal de financiación en el Senado, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, deberá decidir esta semana si avanza en un acuerdo para reabrir el Gobierno antes del 30 de enero, nueva fecha límite propuesta por el Congreso.

