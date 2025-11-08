Cerrar X
Trump dice que sería 'hermoso' que un estadio lleve su nombre

La Casa Blanca afirmó este sábado que sería 'hermoso' nombrar el nuevo estadio del equipo de la NFL de Washington en honor al presidente Donald Trump

La Casa Blanca afirmó este sábado que sería "hermoso" nombrar el nuevo estadio del equipo de la NFL de Washington en honor al presidente Donald Trump, tras un informe de ESPN que indica que un intermediario ha comunicado al grupo propietario de los Commanders que él desea que lleve su nombre.

Trump podría transmitir el mensaje en persona el domingo, cuando se espera que asista al partido de los Commanders contra los Lions de Detroit en el Northwest Stadium en Landover, Maryland. Se tiene previsto honrar a los veteranos estadounidenses durante el medio tiempo.

“Seguramente sería un nombre hermoso, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio”, señaló Karoline Leavitt, secretaria de prensa del presidente republicano.

Un portavoz de los Comandantes de Washington dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que el equipo no tenía comentarios sobre el informe. La oficina de la alcaldesa de la ciudad, la demócrata Muriel Bowser, declinó hacer comentarios.

Según un acuerdo anunciado en abril entre el equipo y el Distrito de Columbia, el equipo regresará a la capital del país en un nuevo estadio que se espera cueste casi 4.000 millones de dólares. Se construirá en el sitio del Estadio RFK, donde el equipo jugó durante más de tres décadas cuando ganó tres Super Bowls en los años 80 y 90.

El presidente demócrata Joe Biden firmó una ley a finales del año pasado para transferir terrenos, que incluían ese antiguo estadio, del gobierno federal a la ciudad. El acuerdo, con el equipo contribuyendo con 2.700 millones de dólares y la ciudad invirtiendo aproximadamente 1.100 millones de dólares para el estadio, viviendas, espacios verdes y un complejo deportivo en terrenos que bordean el río Anacostia, fue aprobado por el Consejo de la Ciudad de DC en septiembre, y la demolición ha comenzado.

En julio, Trump amenazó con bloquear el acuerdo insistiendo en que el equipo cambiara su nombre de los Commanders de nuevo a los Redskins, un nombre que se consideraba ofensivo para los nativos americanos.

Trump ha disfrutado durante mucho tiempo de que su nombre aparezca en cosas desde su carrera como desarrollador inmobiliario, desde edificios de gran altura, hoteles y campos de golf hasta sus acuerdos de marca que han visto Biblias, relojes y colonias con el nombre de Trump.


