Trump dice que su firma no aparece en carta cumpleaños de Epstein

Apenas un día después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que Donald Trump no dibujó ni firmó la carta de cumpleaños de Jeffrey Epstein en 2003, la cual fue revelada por The Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos reafirmó esta postura.

Pues Trump aseguró a la prensa que "no es su firma" durante breves declaraciones previas a entrar a un restaurante en Washington.

"Ustedes me conocen desde hace mucho tiempo y esto no tiene sentido", agregó Trump y luego cambió de tema.

A Trump se le atribuye una carta con una conversación ficticia con Epstein, la cual está rodeada por el dibujo de una silueta de una mujer desnuda, la cual incluye una firma a nombre de "Donald", la cual es muy parecida a la del mandatario estadounidense.

Trump también argumentó que él no podía ser el autor, pues aseguró que no sabe dibujar.

Tras hacerse pública la epístola, el vicejefe de Gabinete del Gobierno, Taylor Budowich, descartó que la firma de la carta al magnate, declarado culpable en 2008 de prostitución de menores, fuera del mandatario, comparándolo con imágenes de sus rúbricas más recientes.

Sin embargo, The New York Times analizó varias cartas del ahora presidente, escritas durante la época de Epstein que tenía archivadas, y reveló que utiliza firmas distintas según se trate de su faceta como mandatario o de su vida personal.

En todos los documentos revisados, enviados a funcionarios de Nueva York y al exalcalde Rudy Giuliani entre 1987 y 2001, Trump firmó solo con su nombre y sin apellido o iniciales, algo que suele reservar para notas personales, e incluyó una característica línea larga al final de su nombre, en un gesto muy similar a la firma estampada en el mensaje para Epstein.

