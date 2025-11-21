Cerrar X
Trump elogia a Mamdani en su encuentro en la Casa Blanca

Mamdani, un socialdemócrata que asumirá el cargo en enero, dijo que buscó la reunión con Trump para hablar sobre cómo hacer que Nueva York sea más asequible

  • 21
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, como un "lunático comunista al 100%" y un "completo chiflado". Mamdani ha llamado al gobierno de Trump "autoritario", y se ha descrito a sí mismo como "la peor pesadilla de Donald Trump".

Sin embargo, su primer encuentro el viernes en la Casa Blanca se centró más en sus objetivos compartidos que en sus diferencias explosivas. Discutieron sobre la asequibilidad de la vivienda y el costo de los alimentos y los servicios públicos, luego de que Mamdani utilizara con éxito la frustración por la inflación para ganar las elecciones, al igual que lo hizo Trump en los comicios de 2024.

"Vamos a ayudarlo, para que el sueño de todos se haga realidad, tener una Nueva York fuerte y muy segura", dijo el presidente a los periodistas con Mamdani a su lado en el Despacho Oval.

"Lo que realmente aprecio del presidente es que la reunión que tuvimos no se centró en los puntos de desacuerdo, que son muchos, sino también en el propósito compartido que tenemos de servir a los neoyorquinos", expresó Mamdani.

El presidente restó importancia a las críticas de Mamdani sobre sus redadas migratorias y a las afirmaciones de que Trump se comportaba como un déspota. En cambio, Trump dijo que la responsabilidad de ocupar un cargo ejecutivo en el gobierno hace que una persona cambie, diciendo que ese había sido su caso.

"Creo que va a sorprender a algunas personas conservadoras, de hecho", dijo Trump, quien luego pareció no molestarse mucho cuando los periodistas le pidieron a Mamdani que aclarara sus declaraciones pasadas en las que indicó que pensaba que el presidente actuaba como un fascista.

Mamdani, un socialdemócrata que asumirá el cargo en enero, dijo que buscó la reunión con Trump para hablar sobre formas de hacer que la Ciudad de Nueva York sea más asequible. Trump ha dicho que podría querer ayudarlo, aunque también ha etiquetado falsamente a Mamdani como "comunista" y ha amenazado con retirar fondos federales a su ciudad natal.

Para Mamdani, una reunión con el presidente de Estados Unidos le brindó la oportunidad de estar cara a cara con la persona más poderosa del mundo.

La reunión le dio a Trump una oportunidad para hablar sobre la asequibilidad en un momento en que está bajo una creciente presión política para demostrar que está atendiendo las preocupaciones de los votantes sobre el costo de vida.

"Algunas de sus ideas son realmente las mismas ideas que tengo", dijo el presidente sobre Mamdani en relación con los problemas inflacionarios. 


