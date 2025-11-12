Trump firma la ley que finaliza cierre récord de gobierno de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.

"Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar", declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto", declaró el mandatario y calificó como "una extorsión" demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

