Cerrar X
inter_trump_035871148c
Internacional

Trump firma la ley que finaliza cierre récord de gobierno de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días

  • 12
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.

"Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar", declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto", declaró el mandatario y calificó como "una extorsión" demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T115005_517_8541a775ff
Cristina Fernández afirma que testigo fue torturado en detención
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T084140_127_7ca2405651
Protestas dejan 16 muertos y 800 arrestados en Camerún
Whats_App_Image_2025_11_13_at_1_07_53_AM_1_ade60c6fc0
Denuncian que esposa de Humberto Prieto cobraba en nómina secreta
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_9fd85220f4
Supervisa Adrián obra de cancha de futbol 7 en San Jerónimo
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T133543_722_f09f1df509
Desalojan a 500 húespedes por fuga de gas amoníaco en Oklahoma
hombre_muere_fc_a6ded9340b
Muere hombre tras ser detenido por Fuerza Civil en Monterrey
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×