Trump nombra a Dan Bongino director adjunto del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró este domingo al comentarista político y exigente del Servicio Secreto Dan Dan Bongino como director adjunto del FBI.

Bongino, de 50 años, se unirá así al polémico Kash Patel, confirmado la semana pasada por el Senado de Estados Unidos como nuevo director del FBI.

Fue mediante Truth Social que hizo oficial este nombramiento: “¡Grandes noticias para el cumplimiento de la ley y la justicia americana! Dan Bongino, un hombre de increíble amor y pasión por nuestro país, acaba de ser nombrado próximo DIRECTOR ADJUNTO DEL FBI!”, se leía en la publicación.

El nombramiento ha sido uno de los más polémicos hechos por Trump, pues se ha cuestionado su experiencia como también sus declaraciones previas, pues en una amenazó a los medios de comunicación y opositores de la administración de Trump con persecución judicial.

Donald Trump destacó que Bongino fue miembro del Departamento de Policía de Nueva York además de “un muy respetado agente especial del Servicio Secreto” y, ahora, “uno de los podcasters con más éxito del país, algo a lo que está dispuesto a renunciar”.

Bongino también formó parte de la División de Protección Presidencial durante parte de los mandatos del expresidente George W. Bush y Barack Obama.

En una publicación en X, Bongino agradeció su nombramiento a Trump, a la fiscal general Pam Bondi y al nuevo director del FBI, Kash Patel.

Thank you Mr. President, Attorney General Bondi, and Director Patel. pic.twitter.com/bJqIDbWLEE