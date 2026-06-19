Trump respalda reelección de Lindsey Graham en EUA

Donald Trump apoyó la reelección del senador Lindsey Graham y defendió su postura sobre Irán en medio del debate político en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a la campaña de reelección del senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, en el marco de las elecciones legislativas previstas para noviembre.

El apoyo fue difundido a través de la red Truth Social, donde Trump destacó la relación política y personal que mantiene con el legislador, a quien calificó como un aliado cercano dentro del Partido Republicano.

El pronunciamiento ocurre en un contexto de debate interno en el Partido Republicano sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Irán, especialmente en torno a los costos económicos del conflicto y el memorando de entendimiento firmado recientemente entre Washington y Teherán.

Trump afirmó que la guerra ha debilitado significativamente a Irán, al asegurar que el país “no tiene fuerza aérea, ni marina, ni sistemas de defensa operativos”, y reiteró que la nación islámica se encuentra “acabada”.

Coincidencias entre Trump y Graham

El respaldo se produjo después de que Lindsey Graham elogiara la estrategia del mandatario estadounidense y afirmara que la capacidad de Irán como actor regional se ha visto severamente reducida.

El senador también sostuvo que Teherán sigue representando una amenaza como “Estado patrocinador del terrorismo”, aunque pidió mantener abiertas las vías diplomáticas para abordar su programa nuclear.

Las elecciones legislativas renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en un contexto de estrechas mayorías entre republicanos y demócratas.

El respaldo de Trump a figuras clave del partido se interpreta como un movimiento estratégico para fortalecer la cohesión republicana de cara a una contienda electoral que podría redefinir el equilibrio de poder en Washington.