Trump retira el Air Force One y estrena polémico avión de Catar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves el histórico Air Force One que sirvió como avión presidencial durante los últimos 35 años y se prepara para comenzar a utilizar de manera temporal un Boeing 747 donado por la familia real de Catar.

La aeronave realizó su último vuelo oficial al trasladar al mandatario de regreso a Washington tras participar en la cumbre del G7 en Francia, poniendo fin a una etapa iniciada durante la presidencia de George H. W. Bush.

Concluye una etapa del avión presidencial

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, despidió al avión con un mensaje en redes sociales en el que escribió: "Bien hecho, buen y fiel siervo. El último viaje", acompañado de una fotografía del Boeing 747-200B.

La Fuerza Aérea estadounidense informó en mayo que concluyó las pruebas y modificaciones necesarias para incorporar el avión donado por Catar al servicio presidencial durante este verano.

El Boeing fue remodelado en Texas y recibió un nuevo diseño exterior con los colores rojo, blanco y azul, sustituyendo el tradicional esquema azul y blanco del Air Force One.

La aceptación del aparato por parte del Pentágono generó cuestionamientos éticos y preocupaciones relacionadas con la seguridad, al tratarse de una donación de un aliado estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio.

Será una solución temporal

La Casa Blanca utilizará este avión mientras Boeing concluye la construcción y modernización de las dos nuevas aeronaves presidenciales encargadas durante el primer mandato de Trump, cuya entrega se ha retrasado y podría producirse después de que finalice su administración en 2029.

Según el Pentágono, la adaptación del avión catarí tuvo un costo de 400 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a los 5 mil 600 millones de dólares estimados para los nuevos aviones fabricados por Boeing.

Para reducir gastos, las modificaciones interiores fueron limitadas, por lo que la aeronave conserva las lujosas instalaciones de cuero diseñadas originalmente para la familia real catarí.

El mandatario ha defendido el uso del avión al considerar que representa un ahorro para los contribuyentes estadounidenses y adelantó que, una vez concluido su mandato, pretende conservar la aeronave para exhibirla en su futura biblioteca presidencial en Miami.

Hasta el momento no se ha informado cuál será el primer viaje oficial del nuevo Air Force One, aunque medios estadounidenses señalan que podría utilizarse en una visita al Monte Rushmore a principios de julio, durante las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.





Comentarios