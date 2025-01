Trump se convierte por segunda vez en presidente de EUA

Donald Trump, quien superó juicios políticos, acusaciones criminales y un par de intentos de asesinato para ganar otro mandato en la Casa Blanca, asumió este lunes el cargo como el 47mo presidente de Estados Unidos, tomando el relevo mientras los republicanos toman el control unificado de Washington y se disponen a remodelar las instituciones del país.

Se espera que Trump actúe rápidamente después de la ceremonia, con decretos ya preparados para su firma para impulsar las deportaciones, aumentar las prospecciones de combustibles fósiles y reducir las protecciones para los trabajadores del gobierno.

Repitiendo el discurso del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, Trump juramentó para asumir el cargo.

De esta manera, Trump se convierte en el 47mo presidente de Estados Unidos.

Repitiendo después del juez Brett Kavanaugh, Vance juró solemnemente su apoyo y defensa a la Constitución de los Estados Unidos, para posteriormente asumir, verbalmente, su nueva posición en el gobierno del país vecino.

Vance es ahora el 50º vicepresidente de los Estados Unidos.

La apertura del evento dio inicio con la entrada de quien será la mano derecha de Trump, el vicepresidente electo JD Vance.

Posteriormente, hizo entrada el Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias Inaugurales.

Seguido de ellos, hizo su entrada triunfante Trump, quien se paseó saludando tomándose su tiempo para saludar a su esposa, al presidente saliente Joe Biden y a quien será su vicepresidente.

Al interior de la rotonda ya se encontraban colocadas figuras de la política estadounidense entre senadores, exrepresentantes políticos e incluso el alguna vez candidato presidencial, y siempre contrincante del bipartidismo de EUA, Bernie Sanders.

Asimismo, sorprendió escucharse fuertes abucheos entre partidarios de Trump dentro del Capital One Arena cuando vieron imágenes en una pantalla gigante de Bill y Hillary Clinton llegando a la ceremonia de juramentación.

Hillary and Bill Clinton receive loud boos as they enter the capitol building at the inauguration. Like music to my ears. pic.twitter.com/DeWWuMTAyS

Después de un rápido viaje por Pennsylvania Avenue, la limusina que transportaba al presidente Biden y al presidente electo Trump llegó al Capitolio.

Tras su descenso, ambos saludaron a miembros del Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias Inaugurales.

Trump y el presidente Biden abandonan la Casa Blanca, acompañados por la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota.

Klobuchar, como presidenta del Comité Conjunto del Congreso de Ceremonias Inaugurales, será la anfitriona de la juramentación de hoy.

Se dirigen al Capitolio para la juramentación de Trump.

El edificio del Capitolio está cerrado mientras los invitados a la inauguración comienzan a ingresar lentamente a la rotonda.

Para ingresar, se deben mostrar credenciales para pasar a la policía alineada en las barricadas que rodean el Capitolio.

Luego, hay un segundo control de credenciales para ingresar a los edificios de oficinas en las afueras del complejo del Capitolio, así como un control de seguridad a través de magnetómetros.

Para ingresar al edificio del Capitolio, los visitantes deben pasar por un conjunto adicional de magnetómetros.

The rotunda is way cooler than the platform.



I’m glad Trump moved it inside for so many reasons, but the optics are certainly one. pic.twitter.com/JGIsJiJl89