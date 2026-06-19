El incendio, cuyo origen aún se desconoce, se propagó rápidamente debido a los techos de caña que cubrían gran parte de las áreas comunes del hotel

Inicio / Internacional / Turista italiana muere en incendio en hotel de Dominicana

Una huésped italiana falleció este viernes debido a complicaciones derivadas de un incendio que devastó parte de un hotel en Bayahibe, un municipio costero de la República Dominicana. El siniestro obligó a evacuar a 1.690 personas que se encontraban alojadas en el establecimiento.

Las autoridades de socorro informaron que Franchezca Valentino perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital. Los informes preliminares indican que su deceso fue causado por la inhalación de humo proveniente de las llamas del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach.

Según un informe de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas, incluyendo huéspedes y miembros de los equipos de respuesta, recibieron asistencia médica.

Algunos presentaron síntomas como palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general, relacionados con la exposición al calor y el esfuerzo físico durante la emergencia.

El incendio, cuyo origen aún se desconoce, se propagó rápidamente debido a los techos de caña que cubrían gran parte de las áreas comunes del hotel. Afortunadamente, un hotel cercano, perteneciente a la misma cadena, no sufrió daños.

Los evacuados fueron trasladados a hoteles cercanos, y las autoridades aseguraron que las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores continúan de manera segura y normal. Este popular destino turístico forma parte de la provincia de La Altagracia, que también alberga a Punta Cana.